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"Флорида" на останніх секундах вирвала путівку до фіналу Кубка Стенлі-2023

Фото: "Пантерз" із Призом принца Уельського (twitter.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорців

Перемогою "Флориди Пантерз" завершилася фінальна серія Східної конференції Національної хокейної ліги проти "Кароліни Гаррікейнз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

НХЛ, Кубок Стенлі, Східна конференція, фінал

"Флорида" – "Кароліна" – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1); серія – 4:0

Шайби: Дюклер, 00:41, Ломберг, 29:49, Ткачук, 10:23, 59:55 – Штястни, 13:03, Терявяйнен, 22:51, Фаст, 56:38

Флоридці відкрили рахунок на першій хвилині четвертого матчу. Блискавична атака "Пантерз" закінчилася влучним кидком Дюклера з близької відстані. А в середині першого періоду Ткачук на "п'ятаку" реалізував момент, коли господарі льоду були в більшості.

Утім, "Гаррікейнз" спромоглися повернутися до гри. Спершу Штястни проштовхнув шайбу за лінію після того, як воротар не зафіксував "диск" із рикошету від стійки. А на старті другої 20-хвилинки Терявяйнен у два дотики відправив шайбу в дев'ятку воріт.

"Пантерз" знову вийшли вперед на екваторі поєдинку. Ломберг виявився найспритнішим на "п'ятаку" гостей під час масованої атаки флоридців. Новий же спалах активності від обох команд припав на останні п'ять хвилин основного часу.

На майданчику розгорнулася справжня драма. За три з хвостиком хвилини до сирени Фаст класним кидком із центральної зони зрівняв рахунок і, здається, забезпечив "Кароліні" овертайм. Однак, за п'ять (!) секунд до кінця основного часу Ткачук майстерно розібрався в більшості та вивів "Флориду" до першого з 1996 року фіналу Кубка Стенлі.

До слова, напередодні "Вегас" здобув третю перемогу над "Далласом" у фіналі Західної конференції НХЛ.

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