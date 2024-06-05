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"Флорида" – "Едмонтон": повний розклад фіналу Кубка Стенлі

Санрайз, Середа 05 червня 2024 16:10
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"Флорида" – "Едмонтон": повний розклад фіналу Кубка Стенлі Фото: Леон Драйзайтль і Коннор Макдевід завоювали Приз Кларенса Кемпбелла з "Ойлерз" (x.com/NHLde)
Автор: Антон Федорців

У прийдешні вихідні розпочнеться фінальна серія сезону 2023/24 Національної хокейної ліги між "Флоридою Пантерз" і "Едмонтон Ойлерз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Серія розпочнеться з двох поєдинків у Флориді. Перший матч у Санрайзі відбудеться в ніч проти неділі, 9 червня.

У ніч проти вівторка, 11 червня, команди вдруге зустрінуться на льоду "Емерант Банк Арени". Наступні два матчі зіграють на домашньому стадіоні "Ойлерз" у провінції Альберта (ввечері 14 червня та 16 червня за Центральноамериканським часом). Надалі "Флорида" та "Едмонтон" змінюватимуть арену щопоєдинку.

Фінальна серія Кубка Стенлі триватиме до чотирьох перемог однієї з команд. Тож вирішальним може стати кожен матч, починаючи з четвертої зустрічі. Якщо знадобиться сьомий поєдинок, то його зіграють в ніч проти 24 червня. На території України фінал транслюватиме Setanta Sports.

У цьогорічному розіграші Кубка Стенлі "Пантерз" і "Ойлерз" вибили по трьох суперників. "Флорида" розібралася з "Тампою-Бей", "Бостоном" і "Рейнджерс". Натомість "Едмонтон" вибив "Лос-Анджелес", "Ванкувер" і "Даллас".

Повний розклад фінальної серії Кубка Стенлі-2024 (київський час)

  • 9 червня, "Флорида" – "Едмонтон", 03:00
  • 11 червня, "Флорида" – "Едмонтон", 03:00
  • 14 червня, "Едмонтон" – "Флорида", 03:00
  • 16 червня, "Едмонтон" – "Флорида", 03:00
  • 18 червня, "Флорида" – "Едмонтон", 03:00
  • 21 червня, "Едмонтон" – "Флорида", 03:00
  • 24 червня, "Флорида" – "Едмонтон", 03:00

До слова, раніше НХЛ усунула росіянина Нічушкіна на півроку та відправила в програму допомоги від залежностей.

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