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"Флорида" – "Эдмонтон": полное расписание финала Кубка Стэнли

Санрайз, Среда 05 июня 2024 16:10
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"Флорида" – "Эдмонтон": полное расписание финала Кубка Стэнли Фото: Леон Драйзайтль и Коннор Макдевид завоевали Приз Кларенса Кэмпбелла из "Ойлерз" (x.com/NHLde)
Автор: Антон Федорцив

В предстоящие выходные начнется финальная серия сезона 2023/24 Национальной хоккейной лиги между "Флоридой Пантерз" и "Эдмонтон Ойлерз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Серия начнется с двух поединков во Флориде. Первый матч в Санрайзе состоится в ночь на воскресенье, 9 июня.

В ночь на вторник, 11 июня, команды во второй раз встретятся на льду "Эмерант Банк Арены". Следующие два матча сыграют на домашнем стадионе "Ойлерз" в провинции Альберта (вечером 14 июня и 16 июня по Центральноамериканскому времени). В дальнейшем "Флорида" и "Эдмонтон" будут менять арену каждый поединок.

Финальная серия Кубка Стэнли продлится до четырех побед одной из команд. Так что решающим может стать каждый матч, начиная с четвертой встречи. Если понадобится седьмой поединок, его сыграют в ночь на 24 июня.На территории Украины финал будет транслировать Setanta Sports.

В розыгрыше Кубка Стэнли этого года "Пантерз" и "Ойлерз" выбили по три соперника. "Флорида" разобралась с "Тампой-Бэй", "Бостоном" и "Рейнджерс". В свою очередь "Эдмонтон" выбил "Лос-Анджелес", "Ванкувер" и "Даллас".

Полное расписание финальной серии Кубка Стэнли-2024 (киевское время)

  • 9 июня, "Флорида" – "Эдмонтон", 03:00
  • 11 июня, "Флорида" – "Эдмонтон", 03:00
  • 14 июня, "Эдмонтон" – "Флорида", 03:00
  • 16 июня, "Эдмонтон" – "Флорида", 03:00
  • 18 июня, "Флорида" – "Эдмонтон", 03:00
  • 21 июня, "Эдмонтон" – "Флорида", 03:00
  • 24 июня, "Флорида" – "Эдмонтон", 03:00

К слову, ранее НХЛ отстранила россиянина Ничушкина на полгода и отправила в программу помощи от зависимостей.

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