"Флорида" – "Эдмонтон": полное расписание финала Кубка Стэнли

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Серия начнется с двух поединков во Флориде. Первый матч в Санрайзе состоится в ночь на воскресенье, 9 июня.

В ночь на вторник, 11 июня, команды во второй раз встретятся на льду "Эмерант Банк Арены". Следующие два матча сыграют на домашнем стадионе "Ойлерз" в провинции Альберта (вечером 14 июня и 16 июня по Центральноамериканскому времени). В дальнейшем "Флорида" и "Эдмонтон" будут менять арену каждый поединок.

Финальная серия Кубка Стэнли продлится до четырех побед одной из команд. Так что решающим может стать каждый матч, начиная с четвертой встречи. Если понадобится седьмой поединок, его сыграют в ночь на 24 июня.На территории Украины финал будет транслировать Setanta Sports.

В розыгрыше Кубка Стэнли этого года "Пантерз" и "Ойлерз" выбили по три соперника. "Флорида" разобралась с "Тампой-Бэй", "Бостоном" и "Рейнджерс". В свою очередь "Эдмонтон" выбил "Лос-Анджелес", "Ванкувер" и "Даллас".

Полное расписание финальной серии Кубка Стэнли-2024 (киевское время)