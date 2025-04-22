Флагманський кросовер Hyundai Palisade отримав новий двигун: розкрито характеристики

Кросовер Hyundai Palisade дебютував у США. Фактично це той же автомобіль, що вже кілька місяців продається у рідній Південній Кореї, проте на автосалоні в Нью-Йорку Palisade з'явився в нових версіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Наприклад, замість турбочетвірки на 2,5 літра спеціально для США зарезервовано двигун V6. Але це не колишній 3,8-літровий мотор, а скромніший атмосферний 3.5 GDI з безпосереднім упорскуванням палива (291 к.с., 353 Нм). Він поєднується з восьмиступінчастим "автоматом", на вибір є передній або повний привід.

Також у США запропоновано гібридну версію. Турбочетвірка на 2,5 л (262 к.с.) і вбудований у шестиступінчастий "автомат" електромотор у сумі видають 334 к.с. та 460 Нм. Заявлений запас ходу на одній заправці - 996 км. Гібрид має повний привід.

Окрім того, у Нью-Йорку представили Hyundai Palisade XRT Pro, тобто версію підвищеної прохідності. У попередньої моделі теж був варіант з приставкою XRT, але відмінностей від базової моделі у неї було не так багато. Новий же Pro-кросовер виділяється іншим переднім бампером, збільшеною решіткою радіатора і червоними буксирувальними "вухами" спереду і ззаду.

З найбільш важливих особливостей версії XRT Pro – оновлена підвіска зі збільшеним на 25 мм кліренсом (всього 213 мм), електроннокероване блокування заднього диференціала, шини розмірністю 255/60 R18 і штатний складний фаркоп.

Як і раніше, кросовери Hyundai Palisade будуть надходити у США з Південної Кореї, про локальне виробництво поки мови немає. Бензинові машини прибудуть до дилерів до кінця літа, а гібридні – восени.