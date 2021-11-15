UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Флагманский корабль флота США покидает Черное море

Автор: Анастасия Рокитна

Флагманский корабль флота США покидает Черное море. Корабль начал свой переход из Черного моря в Средиземное.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу Шестого флота ВМС США в Twitter.

4 ноября Mount Whitney вошел в Черное море. 8 ноября корабли ВМС США Mount Whitney и Porter вошли в порт Батуми в Грузии.

"Флагман Шестого флота США USS Mount Whitney начал свой переход с Черного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений вместе с союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении.

Военный корабль USS MountWhitney прибыл в Черное море с целью сотрудничества с союзниками США по НАТО и другими партнерами Вашингтона в регионе для обеспечения безопасности и стабильности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки