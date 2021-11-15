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Флагманський корабель флоту США залишає Чорне море

Автор: Анастасія Рокитна

Флагманський корабель флоту США залишає Чорне море. Корабель почав свій перехід з Чорного моря до Середземного.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку Шостого флоту ВМС США у Twitter.

4 листопада Mount Whitney увійшов до Чорного моря. 8 листопада кораблі ВМС США Mount Whitney і Porter увійшли в порт Батумі в Грузії.

"Флагман Шостого флоту США USS Mount Whitney почав свій перехід з Чорного моря до Середземного після завершення морських операцій та навчань разом із союзниками та партнерами по НАТО", - йдеться у повідомленні.

Військовий корабель USS MountWhitney прибув у Чорне море з метою співпраці з союзниками США по НАТО та іншими партнерами Вашингтона у регіоні для забезпечення безпеки та стабільності.

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