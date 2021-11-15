Флагманский корабль флота США покидает Черное море

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на страницу Шестого флота ВМС США в Twitter .

4 ноября Mount Whitney вошел в Черное море. 8 ноября корабли ВМС США Mount Whitney и Porter вошли в порт Батуми в Грузии.

"Флагман Шестого флота США USS Mount Whitney начал свой переход с Черного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений вместе с союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении.

Военный корабль USS MountWhitney прибыл в Черное море с целью сотрудничества с союзниками США по НАТО и другими партнерами Вашингтона в регионе для обеспечения безопасности и стабильности.