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Флагманский корабль флота США покидает Черное море

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Черное море, Понедельник 15 ноября 2021 09:24
Флагманский корабль флота США покидает Черное море Фото: корабль Шестого флота ВМС США (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Флагманский корабль флота США покидает Черное море. Корабль начал свой переход из Черного моря в Средиземное.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на страницу Шестого флота ВМС США в Twitter.

4 ноября Mount Whitney вошел в Черное море. 8 ноября корабли ВМС США Mount Whitney и Porter вошли в порт Батуми в Грузии.

"Флагман Шестого флота США USS Mount Whitney начал свой переход с Черного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений вместе с союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении.

Военный корабль USS MountWhitney прибыл в Черное море с целью сотрудничества с союзниками США по НАТО и другими партнерами Вашингтона в регионе для обеспечения безопасности и стабильности.

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