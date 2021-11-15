Флагманський корабель флоту США залишає Чорне море
Фото: корабель Шостого флоту ВМС США (GettyImages)
Флагманський корабель флоту США залишає Чорне море. Корабель почав свій перехід з Чорного моря до Середземного.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку Шостого флоту ВМС США у Twitter.
4 листопада Mount Whitney увійшов до Чорного моря. 8 листопада кораблі ВМС США Mount Whitney і Porter увійшли в порт Батумі в Грузії.
"Флагман Шостого флоту США USS Mount Whitney почав свій перехід з Чорного моря до Середземного після завершення морських операцій та навчань разом із союзниками та партнерами по НАТО", - йдеться у повідомленні.
Військовий корабель USS MountWhitney прибув у Чорне море з метою співпраці з союзниками США по НАТО та іншими партнерами Вашингтона у регіоні для забезпечення безпеки та стабільності.