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Флаг Украины на Змеином еще не подняли: в ВСУ объяснили почему

Новина українською →
Украина, Понедельник 04 июля 2022 19:00
Флаг Украины на Змеином еще не подняли: в ВСУ объяснили почему Фото: на острове Змеиный еще не подняли флаг Украины (mapio)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня в СМИ появилась информация, что над освобожденным островом Змеиный поднят украинский флаг. Однако в ВСУ уточнили, что государственный флаг на острове еще не подняли, хотя он уже там.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Спикер Южного командования ВСУ Наталья Гуменюк сообщила, что флаг Украины доставлен на острове Змеиный, но его еще не подняли.

"Флаг доставили на остров вертолетом. Он дождется прибытия войск, потом будет установлен", - сказала Гуменюк.

Она также пояснила, что ее слова сказанные ранее о поднятии флага следует "понимать метафорически".

"На остров никто не высаживался. То кто его будет устанавливать, поднимать? И никто не будет рисковать людьми ради фото для СМИ", - сказала она.

Напомним, российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, сейчас там пожар и взрывы.

В итоге 30 июня ВСУ полностью освободили Одесскую область от российских оккупантов. Остров Змеиный до того дня оставался единственной оккупированной территорией в регионе.

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