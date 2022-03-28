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ФК "Шахтер" обустраивает во Львовской области локацию для переселенцев

Фото: ФК "Шахтер" обустраивает во Львовской области локацию для переселенцев
Автор: Илона Свиридова

В ближайшие дни в психиатрическую больницу во Львовской области перевезут до 500 пациентов соответствующего профиля из больниц в восточных регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу клуба.

Так, "Шахтер" принял участие в обустройстве центра, и полностью укомплектовал больницу необходимыми спальными принадлежностями - матрасами, одеялами и подушками. Часть гуманитарной помощи была предоставлена самим клубом и компанией "Метинвест", а часть - получена от европейских партнеров.

Также клуб планирует обеспечить временное жилье переселенцев уборочным инвентарем, средствами личной гигиены и другими вещами, которые сделают пребывание переселенцев более комфортным.

Напомним, ФК "Шахтер" вместе с компанией ДТЭК активно участвует в создании и работе Центра поддержки внутренне перемещенных лиц во Львове, куда ежедневно прибывают переселенцы из разных регионов Украины, вынужденные уехать на запад страны из-за военных действий.

Накануне клуб, по заявке Львовской облгосадминистрации, отправил партию кроватей, матрасов, обогревателей, электроприборов, гигиенических средств и других товаров в один из населенных пунктов Львовской области, где временно разместили 450 переселенцев из Харькова.

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ШахтерПереселенцы с Донбасса