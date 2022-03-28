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ФК "Шахтар" облаштовує у Львівській області локацію для переселенців

Фото: ФК "Шахтар" облаштовує у Львівській області локацію для переселенців
Автор: Ілона Свиридова

Найближчими днями до психіатричної лікарні у Львівській області перевезуть до 500 пацієнтів відповідного профілю з лікарень у східних регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу клубу.

Так, "Шахтар" взяв участь в облаштуванні центру, і повністю укомплектував лікарню необхідним спальним приладдям - матрацами, ковдрами та подушками. Частина гуманітарної допомоги була надана самим клубом і компанією "Метінвест", а частина - отримана від європейських партнерів.

Також клуб планує забезпечити тимчасове житло переселенців прибиральним інвентарем, засобами особистої гігієни та іншими речами, які зроблять перебування переселенців більш комфортним.

Нагадаємо, ФК "Шахтар" разом з компанією ДТЕК бере активну участь у створенні та роботі Центру підтримки внутрішньо переміщених осіб у Львові, куди щодня прибувають переселенці з різних регіонів України, вимушені виїхати на захід країни через військові дії.

Напередодні клуб, за заявкою Львівської облдержадміністрації, відправив партію ліжок, матраців, обігрівачів, електроприладів, гігієнічних засобів та інших товарів в один з населених пунктів Львівської області, де тимчасово розмістили 450 переселенців з Харкова.

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