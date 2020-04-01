ФК "Мариуполь" расстался с многолетним капитаном команды

Футбольный клуб "Мариуполь" расстался с вратарем команды Рустамом Худжамовым. Об этом сообщает официальный сайт "азовцев".

Детали прекращения сотрудничества с опытным голкипером не уточняются.

За "Мариуполь" Худжамов играл с января 2012 года (с небольшими перерывами), стал чемпионом Первой лиги, был лидером и капитаном команды, а также вызывался в национальную сборную Украины.

В общей сложности Рустам провел за приазовскую команду 8 сезонов и 126 матчей в чемпионатах Украины (101 - в Премьер-лиге и 25 - в Первой). Также в активе голкипера 5 игр в Лиге Европы.

В нынешнем сезоне основным голкипером "Мариуполя" является Евгений Гальчук, отыгравший в 20 поединках (на счету Худжамова восемь игр).

На данный момент все чемпионаты Украины по футболу приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

До вынужденной паузы команда Александра Бабича набрала 25 очков по итогам 23 туров украинской Премьер-лиги. "Азовцы" занимают вторую строчку в турнирной таблице нижней шестерки.