ФК "Маріуполь" розлучився з багаторічним капітаном команди

Футбольний клуб "Маріуполь" розлучився з воротарем команди Рустамом Худжамовим. Про це повідомляє офіційний сайт "азовців".

Деталі припинення співпраці з досвідченим голкіпером не уточнюються.

За "Маріуполь" Худжамов грав з січня 2012 року (з невеликими перервами), став чемпіоном Першої ліги, був лідером і капітаном команди, а також викликався в національну збірну України.

В цілому Рустам провів за приазовську команду 8 сезонів і 126 матчів в чемпіонатах України (101 - в Прем'єр-лізі і 25 - у Першій). Також в активі голкіпера 5 ігор в Лізі Європи.

У нинішньому сезоні основним голкіпером "Маріуполя" є Євген Гальчук, який відіграв в 20 поєдинках (на рахунку Худжамова вісім ігор).

На цей момент всі чемпіонати України з футболу призупинені на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

До вимушеної паузи команда Олександра Бабича набрала 25 очок за підсумками 23 турів української Прем'єр-ліги. "Азовці" посідають другий рядок у турнірній таблиці нижньої шістки.