UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" продовжує роботу після перевірки НБУ

Фото: ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" продовжує роботу після перевірки НБУ (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Фінансова компанія "ЛІБЕРТІ ФІНАНС", один із найбільших операторів валютообмінного ринку України, офіційно повідомила про продовження своєї роботи після нещодавньої перевірки, проведеної Національним банком України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

За повідомленням компанії, "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" продовжує надавати фінансові послуги у повному обсязі згідно з чинним законодавством.

Також представники ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" підтвердили свою відкритість до конструктивної взаємодії з регулятором. Хоча компанія не отримувала від НБУ жодних офіційних рішень щодо застосування заходів впливу, вона декларує повну готовність врахувати всі можливі зауваження у стислі терміни. Це є частиною стратегії, спрямованої на постійне вдосконалення.

"Ми завжди підтверджували свою відкритість і транспарентність. Врахування будь-яких зауважень дозволить нам ще більше підвищити поточні стандарти якості та швидкості обслуговування наших клієнтів", - зазначили в компанії.

Наразі операційна діяльність ведеться у звичайному режимі. Клієнти компанії мають безперешкодний доступ до всіх безпечних і надійних фінансових послуг.

 

ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" не лише є важливим учасником ринку валютообмінних операцій, але й відіграє значну роль у фінансовій системі країни, адже належить до числа найбільших платників податків у своєму сегменті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України