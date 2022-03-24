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ФК "Динамо" полным составом посетило раненых бойцов ВСУ

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Четверг 24 марта 2022 14:58
ФК "Динамо" полным составом посетило раненых бойцов ВСУ Фото: игроки киевского "Динамо" посетили раненых бойцов ВСУ (fcdynamo.com)
Автор: Илона Свиридова

ФК "Динамо" полным составом и тренерским штабом посетили одну из больниц, чтобы проведать раненых бойцов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Динамо".

Некоторые военные рассказывали свои истории - как и почему оказались в больнице.

Олег Гусев, под руководством которого киевляне продолжают тренировочный процесс на Западе Украины, лично подарил каждой палате памятные сувениры и футболки, подписанные за несколько минут до этого каждым из его подопечных.

Динамовцы искренне желали раненым героям скорейшего выздоровления и приглашали их на первый же домашний матч команды в мирном Киеве.

В пресс-службу также отмечают, что с самого начала АТО на Донбассе "Динамо" придерживается традиции - ежемесячно помогать раненым защитникам. С тех пор клуб систематически выделяет средства на закупку медицинского оборудования, реабилитацию пациентов и другие их потребности.

"Не забывая и о живом общении со своими игроками, регулярно наведывающимися в военный госпиталь с наборами памятных сувениров. Как флагман украинского футбола, "Динамо" имеет в своем активе большой опыт помощи военным и реализации других социальных проектов", - добавляют в клубе.

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