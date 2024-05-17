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ФК "Динамо" передав авто на потреби військових

П'ятниця 17 травня 2024 18:09
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ФК "Динамо" передав авто на потреби військових Фото: ФК "Динамо" передав авто на потреби військових (fcdynamo.com)
Автор: Олександр Мороз

Футбольний клуб "Динамо" передав авто командуванню Феодосійського ДФТГ у Київській області автомобіль, якого потребували військові для виконання завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу клубу.

Зазначається, що "Динамо" вже неодноразово допомагав цьому ДФТГ, у тому числі, виділяв кошти на придбання сучасних прожекторів, які здатні видавати промінь на відстань у 2,5 км, та лазерних вказівок для виявлення ворожих дронів та БПЛА у повітряному просторі.

Своєю чергою, Анатолій Шафранський, командир підрозділу Феодосійського ДФТГ Ходосіївської ОТГ, подякував клубу за чергову допомогу.

"Ця машина буде використовуватись для перевезення особового складу та не лише. Можливо, на неї встановимо турель для кулемета або навіть установку від граду. Все це буде використовуватися і слугувати для захисту неба", - зазначив він.

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