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ФК "Динамо" передал авто на нужды военных

Пятница 17 мая 2024 18:09
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ФК "Динамо" передал авто на нужды военных Фото: ФК "Динамо" передал авто на нужды военных (fcdynamo.com)
Автор: Александр Мороз

Футбольный клуб "Динамо" передал авто командованию Феодосийского ДФТГ в Киевской области автомобиль, в котором нуждались военные для выполнения задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что "Динамо" уже неоднократно помогало этому ДФТГ, в том числе выделял средства на приобретение современных прожекторов, способных выдавать луч на расстояние в 2,5 км, и лазерных указаний для обнаружения вражеских дронов и БПЛА в воздушном пространстве.

В свою очередь, Анатолий Шафранский, командир Феодосийского подразделения ДФТГ Ходосиевской ОТГ, поблагодарил клуба за очередную помощь.

"Эта машина будет использоваться для перевозки личного состава и не только. Возможно, на нее установим турель для пулемета или даже установку от града. Все это будет использоваться и служить защите неба", - отметил он.

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