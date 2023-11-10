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ФК "Динамо" передало чергову партію допомоги військовим

П'ятниця 10 листопада 2023 14:24
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ФК "Динамо" передало чергову партію допомоги військовим Фото: ФК "Динамо" передало чергову партію допомоги військовим (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

ФК "Динамо" (Київ) передало чергову партію допомоги військовим, яка складається з електричних візків, медичних холодильників, різноманітного реабілітаційного обладнання NAV Hjelpemiddelsentral.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу клубу.

Вантаж також містить милиці ходунки, медичний одяг, памперси для дорослих, антибактеріальні засоби тощо.

Фури прибули на заміську навчально-тренувальну базу "Динамо", співробітники Фонду Суркісів розвантажили їх, а клуб прийняв усе обладнання. Воно буде спрямоване до військових госпіталів, лікарень, де одужують після поранень наші захисники

ФК &quot;Динамо&quot; передало чергову партію допомоги військовим

Допомогу передано спільно з українською громадою з Норвегії.

"Висловлюємо подяку всім партнерам та волонтерам - українцям і норвежцям, зокрема ГО "Українська громада в Норвегії / Den ukrainske forening i Norge", Charitable organization "PU-TE", NAV Hjelpemiddelsentral, Oslo Kommune, Волонтерський рух "Hjelp dyrene i Ukraina", ABENA Norge AS. А також продовжують щоденно спільно працювати на благодійному напрямку. Війна ще не закінчилася, тож потрібно усім об’єднуватися та сприяти головній меті - бажаній перемозі та життю в мирній, незалежній Україні", - йдеться в заяві клубу.

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