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ФК "Динамо" передало очередную партию помощи военным

Пятница 10 ноября 2023 14:24
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ФК "Динамо" передало очередную партию помощи военным Фото: ФК "Динамо" передало очередную партию помощи военным (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

ФК "Динамо" (Киев) передало очередную партию помощи военным, состоящую из электрических тележек, медицинских холодильников, разнообразного реабилитационного оборудования NAV Hjelpemiddelsentral.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу клуба.

Груз также содержит костыли ходунки, медицинскую одежду, памперсы для взрослых, антибактериальные средства и т.д.

Фуры прибыли на загородную учебно-тренировочную базу "Динамо", сотрудники Фонда Суркисов разгрузили их, а клуб принял все оборудование. Оно будет направлено в военные госпитали, больницы, где выздоравливают после ранений наши защитники.

ФК &quot;Динамо&quot; передало очередную партию помощи военным

Помощь передана совместно с украинской общиной из Норвегии.

"Выражаем благодарность всем партнерам и волонтерам - украинцам и норвежцам, в частности ОО "Украинская община в Норвегии / Den ukrainske forening i Norge", Charitable organization "PU-TE", NAV Hjelpemiddelsentral, Oslo Kommune, Волонтерское движение "Hjelpdy" ABENA Norge AS.А также продолжают ежедневно совместно работать на благотворительном направлении. Война еще не закончилась, поэтому нужно всем объединяться и способствовать главной цели - желаемой победе и жизни в мирной, независимой Украине", - говорится в заявлении клуба.

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