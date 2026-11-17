Що таке хибний вакуум і чому він може "зламатися"?

Вчені пояснюють цей процес на прикладі яйця, яке лежить у глибокій мисці. Воно перебуває у стійкому положенні, хоча насправді може опинитися ще нижче - на підлозі. Щоб туди потрапити, яйцю потрібно подолати стінку миски.

У фізиці подібний стан називають хибним вакуумом: він здається стабільним, але теоретично може перейти в стан із нижчим рівнем енергії - істинний вакуум.

Перехід Всесвіту в стан із нижчим рівнем енергії називають розпадом вакууму.

Він може відбутися завдяки квантовому тунелюванню - явищу, за якого частинка долає енергетичний бар’єр, навіть не отримуючи додаткової енергії.

Як результат - у просторі може виникнути крихітна бульбашка нового вакууму, де властивості матерії та простору будуть зовсім іншими, ніж у нашому Всесвіті.

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Чим небезпечна поява такої бульбашки?

Подальший розвиток подій залежатиме від внутрішніх параметрів цього утворення.

Якщо поверхневий натяг бульбашки буде занадто сильним, а різниця енергій невеликою, вона миттєво здудеться і зникне без жодних наслідків.

Якщо ж енергії вистачить, мікробульбашка почне стрімко розширюватися на всі боки зі швидкістю світла, пожираючи матерію та руйнуючи всі квантові поля на своєму шляху.

За результатами комп'ютерних симуляцій, усередині такого утворення реальність повністю колапсує, а простір у звичному розумінні перестане існувати.

Найстрашніше у цьому сценарії те, що бульбашка рухається зі швидкістю світла. Це означає, що ми навіть не встигнемо помітити наближення катастрофи чи злякатися - знищення прийде миттєво.

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Як вчені намагаються з'ясувати рівень реальної загрози?

Перевірити цю теорію безпосередньо в лабораторії неможливо, тому фізики намагаються оцінити стабільність Всесвіту за допомогою точних вимірювань і розрахунків. Зокрема, вони вивчають масу бозона Гіггса та інші фундаментальні характеристики матерії.

Наявні дані вказують, що наш Всесвіт може перебувати у нестабільному стані, але похибки вимірювань наразі не дають змоги зробити остаточний висновок.

Ще один напрям досліджень - пошук можливих слідів крихітних бульбашок нового вакууму, які теоретично могли б виникати під час зіткнення чорних дір. За однією з гіпотез, такі бульбашки можуть потрапляти всередину чорних дір, не встигаючи розростися.

У майбутньому вчені сподіваються знайти непрямі свідчення цього процесу, зокрема за випромінюванням, пов’язаним із випаровуванням первинних чорних дір.

Водночас фізики наголошують: підстав хвилюватися через такий гіпотетичний сценарій немає - якщо він узагалі можливий, людство ніяк не зможе на нього вплинути.