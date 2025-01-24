Фіцо звинуватив Україну в причетності до "масованої кібератаки" на Словаччину. У МЗС відповіли

Звинувачення Фіцо

На терміновій пресконференції 24 січня Фіцо заявив про кібератаку, яка почалася опівдні й мала на меті спробу отримати "конфіденційну інформацію про діагнози".

"У разі успіху, це унеможливить надання медичної допомоги в Словаччині. Станом на зараз ми успішно відбиваємо атаку, але ми не можемо повністю оцінити, що станеться в найближчі хвилини й години", - сказав він.

Премʼєр Словаччини назвав кібератаку "частиною хрестоматійного прикладу того, як ліквідуються непокірні уряди, які мають інший погляд на деякі речі", та заявив про відповідальність України за неї.

За словами Фіцо, "ця діяльність здійснюється лідерами опозиції, неурядовими організаціями, організованими іноземними державами, іноземними інструкторами та засобами масової інформації".

Відповідь МЗС України

МЗС категорично відкинуло натяки на причетність України до кібератаки проти медичної страхової компанії в Словаччині.

"Вчергове закликаємо премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити шукати уявних ворогів у дружній до Словаччини та словацького народу Україні", - наголосили у відомстві.