Фіцо звинуватив Україну в причетності до "масованої кібератаки" на Словаччину. У МЗС відповіли

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що на національну страхову компанію країни була здійснена "масована кібератака" і нібито причетна до неї Україна. В українському МЗС відкинули звинувачення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N та пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
На терміновій пресконференції 24 січня Фіцо заявив про кібератаку, яка почалася опівдні й мала на меті спробу отримати "конфіденційну інформацію про діагнози".
"У разі успіху, це унеможливить надання медичної допомоги в Словаччині. Станом на зараз ми успішно відбиваємо атаку, але ми не можемо повністю оцінити, що станеться в найближчі хвилини й години", - сказав він.
Премʼєр Словаччини назвав кібератаку "частиною хрестоматійного прикладу того, як ліквідуються непокірні уряди, які мають інший погляд на деякі речі", та заявив про відповідальність України за неї.
За словами Фіцо, "ця діяльність здійснюється лідерами опозиції, неурядовими організаціями, організованими іноземними державами, іноземними інструкторами та засобами масової інформації".
МЗС категорично відкинуло натяки на причетність України до кібератаки проти медичної страхової компанії в Словаччині.
"Вчергове закликаємо премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити шукати уявних ворогів у дружній до Словаччини та словацького народу Україні", - наголосили у відомстві.
Нагадаємо, Україна відмовилася продовжувати транзит російського газу в Європу після 1 січня 2025 року. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна може транспортувати газ до країн ЄС, але за умови, що газ не буде російським.
Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо намагається продовжити транзит. У грудні він їздив до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.
Крім того, Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну у відповідь на відмову від транзиту газу.
Також нагадаємо, що Фіцо неодноразово заявляв, що хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленський. Навіть запрошував його зустрітися на словацько-українському кордоні. Зеленський своєю чергою запросив Фіцо до Києва. Зустріч так і не відбулася.
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