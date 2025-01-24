Фицо обвинил Украину в причастности к "массированной кибератаке" на Словакию. В МИД ответили

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что на национальную страховую компанию страны была совершена "массированная кибератака" и якобы причастна к ней Украина. В украинском МИД отвергли обвинения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N и пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
На срочной пресс-конференции 24 января Фицо заявил о кибератаке, которая началась в полдень и имела целью попытку получить "конфиденциальную информацию о диагнозах".
"В случае успеха, это сделает невозможным оказание медицинской помощи в Словакии. По состоянию на сейчас мы успешно отражаем атаку, но мы не можем полностью оценить, что произойдет в ближайшие минуты и часы", - сказал он.
Премьер Словакии назвал кибератаку "частью хрестоматийного примера того, как ликвидируются непокорные правительства, которые имеют другой взгляд на некоторые вещи", и заявил об ответственности Украины за нее.
По словам Фицо, "эта деятельность осуществляется лидерами оппозиции, неправительственными организациями, организованными иностранными государствами, иностранными инструкторами и средствами массовой информации".
МИД категорически отверг намеки на причастность Украины к кибератаке против медицинской страховой компании в Словакии.
"В очередной раз призываем премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить искать мнимых врагов в дружественной Словакии и словацкому народу Украине", - отметили в ведомстве.
Напомним, Украина отказалась продолжать транзит российского газа в Европу после 1 января 2025 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина может транспортировать газ в страны ЕС, но при условии, что газ не будет российским.
В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо пытается продлить транзит. В декабре он ездил в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Кроме того, Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину в ответ на отказ от транзита газа.
Также напомним, что Фицо неоднократно заявлял, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленский. Даже приглашал его встретиться на словацко-украинской границе. Зеленский в свою очередь пригласил Фицо в Киев. Встреча так и не состоялась.
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