Фіцо зустрінеться з главою Єврокомісії, щоб обговорити транзит газу через Україну

Фіцо повідомив парламентському комітету, що, хоча уряд України відхилив продовження транзитного контракту з російським "Газпромом", можливі альтернативні рішення щодо збереження транзиту наступного року.

Нагадаємо, п'ятирічний контракт України і Росії щодо транзиту газу закінчується 1 січня 2025 року.

Дружні Москві Словаччина та Угорщина докладають зусиль на державному рівні, щоб Україна продовжила транзит російського газу.

Фіцо цього тижня говорив з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Шмигаль заявив, що Україна готова виконувати зобов'язання, які передбачені в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

"Тому якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського, ми, звісно, будемо це обговорювати і готові реалізувати відповідні домовленості на основі принципів енергетичної безпеки, як усього ЄС, так і кожної європейської нації", - сказав він.

За оцінкою Європейської комісії, припинення транзиту російського природного газу через Україну з 1 січня 2025 року матиме "незначний" вплив на європейські ціни. Закінчення транзитної угоди вже враховано в зимових цінах на газ".