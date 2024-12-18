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Фіцо зустрінеться з главою Єврокомісії, щоб обговорити транзит газу через Україну

Брюссель, Середа 18 грудня 2024 10:32
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Фіцо зустрінеться з главою Єврокомісії, щоб обговорити транзит газу через Україну Фото: Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться сьогодні з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити продовження транзиту газу через Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Фіцо повідомив парламентському комітету, що, хоча уряд України відхилив продовження транзитного контракту з російським "Газпромом", можливі альтернативні рішення щодо збереження транзиту наступного року.

Нагадаємо, п'ятирічний контракт України і Росії щодо транзиту газу закінчується 1 січня 2025 року.

Дружні Москві Словаччина та Угорщина докладають зусиль на державному рівні, щоб Україна продовжила транзит російського газу.

Фіцо цього тижня говорив з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Шмигаль заявив, що Україна готова виконувати зобов'язання, які передбачені в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

"Тому якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського, ми, звісно, будемо це обговорювати і готові реалізувати відповідні домовленості на основі принципів енергетичної безпеки, як усього ЄС, так і кожної європейської нації", - сказав він.

За оцінкою Європейської комісії, припинення транзиту російського природного газу через Україну з 1 січня 2025 року матиме "незначний" вплив на європейські ціни. Закінчення транзитної угоди вже враховано в зимових цінах на газ".

З початку грудня 2024 року ціни на газ у Європі впали більш ніж на 10% до 470 доларів за тисячу кубометрів. Ціни перебувають приблизно на тому самому рівні, що й рік тому.

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Транзит газу
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