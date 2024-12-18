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Фицо встретится с главой Еврокомиссии, чтобы обсудить транзит газа через Украину

Брюссель, Среда 18 декабря 2024 10:32
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Фицо встретится с главой Еврокомиссии, чтобы обсудить транзит газа через Украину Фото: Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится сегодня с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить продолжение транзита газа через Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фицо сообщил парламентскому комитету, что, хотя правительство Украины отклонило продление транзитного контракта с российским "Газпромом", возможны альтернативные решения по сохранению транзита в следующем году.

Напомним, пятилетний контракт Украины и России по транзиту газа истекает 1 января 2025 года.

Дружественные Москве Словакия и Венгрия прилагают усилия на государственном уровне, чтобы Украина продлила транзит российского газа.

Фицо на этой неделе говорил премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Шмыгаль заявил, что Украина готова выполнять обязательства, которые предусмотрены в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Поэтому если Еврокомиссия официально обратится к Украине по транзиту любого газа, кроме российского, мы, конечно, будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности, как всего ЕС, так и каждой европейской нации", - сказал он.

По оценке Европейской комиссии, прекращение транзита российского природного газа через Украину с 1 января 2025 года окажет "незначительное" влияние на европейские цены. Окончание транзитного соглашения уже учтено в зимних ценах на газ".

С начала декабря 2024 года цены на газ в Европе упали более чем на 10% до 470 долларов за тысячу кубометров. Цены находятся примерно на том же уровне, что и год назад.

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Транзит газа
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