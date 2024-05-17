Фіцо знову прооперували. Лікарі кажуть, що стан прем'єра Словаччини дуже важкий

Що кажуть в уряді

Калиняк повідомив, що Роберт Фіцо переніс двогодинну операцію, а лікарі намагалися зрушити стан пацієнта до позитивного прогнозу.

"Ситуація залишається дуже серйозною", - сказав він.

За словами Калиняка, сьогоднішня операція мала сприяти поліпшенню загоєння ран. Він додав, що мине кілька днів, перш ніж стане достеменно зрозуміло, як усе розвиватиметься.

Також Калиняк повідомив, що перші чотири дні після вогнепального поранення будуть найважчими, але зараз він бачить прогрес. За його словами, сьогоднішня операція показала, що перша операція проведена добре.

Що кажуть лікарі

Директор лікарні в Банська-Бістриці Міріам Лапунікова сказала, що прем'єр-міністру зробили контрольну комп'ютерну томографію і за результатами видалили змертвілі тканини, що залишилися після вогнепального поранення.

"Стан пацієнта дійсно дуже важкий, - сказала директор лікарні.

При цьому вона додала, що хоч його стан і дуже важкий, але його вдалося стабілізувати. Директор лікарні повідомила, що щоранку у прем'єр-міністра збирається рада експертів, і вони визначать, що робити далі. Тому сьогодні неможливо сказати, чи потрібні прем'єру подальші операції чи ні. Директор пообіцяла, що медики повідомлятимуть про стан прем'єра в соціальних мережах щодня.