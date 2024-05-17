Фицо снова прооперировали. Врачи говорят, что состояние премьера Словакии очень тяжелое

Что говорят в правительстве

Калиняк сообщил, что Роберт Фицо перенес двухчасовую операцию, а врачи пытались сдвинуть состояние пациента к положительному прогнозу.

"Ситуация остается очень серьезной", - сказал он.

По словам Калиняка, сегодняшняя операция должна была способствовать улучшению заживления ран. Он добавил, что пройдет несколько дней, прежде чем станет точно понятно, как все будет развиваться.

Также Калиняк сообщил, что первые четыре дня после огнестрельного ранения будут самыми тяжелыми, но сейчас он видит прогресс. По его словам, сегодняшняя операция показала, что первая операция проведена хорошо.

Что говорят врачи

Директор больницы в Банска-Бистрице Мириам Лапуникова сказала, что премьер-министру сделали контрольную компьютерную томографию и по результатам удалили омертвевшие ткани, оставшиеся после огнестрельного ранения.

"Состояние пациента действительно очень тяжелое, - сказала директор больницы.

При этом она добавила, что хоть его состояние и очень тяжелое, но его удалось стабилизировать. Директор больницы сообщила, что каждое утро у премьер-министра собирается совет экспертов, и они определят, что делать дальше. Поэтому сегодня невозможно сказать, нужны ли премьеру дальнейшие операции или нет. Директор пообещала, что медики будут сообщать о состоянии премьера в социальных сетях ежедневно.