Фіцо заявив, що Україна повинна піти на "територіальний компроміс" з РФ. У МЗС відповіли

"Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни", - написав Ніколенко.

Він наголосив, що Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донецької та Луганської областей, щоб вони не пішли далі, "зокрема і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв".

"Давайте говорити відверто: без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу", - зазначив речник МЗС.

Заява Фіцо

Напередодні прем‘єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо натякнув, що Україні доведеться віддати частину своїх територій Росії, щоб швидше закінчилася війна.

"Повинен бути якийсь компроміс. Чого вони (українці - ред.) чекають, що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально", - сказав він.

Зустріч Фіцо та Шмигаля

Цього тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував зустріч зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо. За його словами, напередодні саміту ЄС сторони обговорять можливі перешкоди на шляху виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського союзу.

Фіцо повідомив, що зустріч з українським прем'єром відбудеться 24 червня в Ужгороді.