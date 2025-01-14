Фіцо загрожує імпічмент, опозиція планує висловити йому вотум недовіри

Як пише видання, вотум недовіри планує висловити об'єднана опозиція, до якої увійшли "Прогресивна Словаччина", "Рух Словаччини", "Християнсько-демократичного руху" й "Свобода і солідарність".

"Фіцо залишив Словаччину. Замість того, щоб бути на батьківщині і вирішувати проблеми, які турбують людей, він літає по світу, кланяється диктаторам, насолоджується розкішшю десь у В’єтнамі. Це ображає наших сусідів і партнерів. Він подав у відставку від урядування, яке має відбутися тут, у Словаччині. Він пішов у відставку з управління, яке повинно відбуватися тут, у Словаччині", - заявив Міхал Шимечка, голова найсильнішого опозиційного руху "Прогресивна Словаччина".

Зазначається, що нещодавній візит Фіцо до Москви є не єдиною причиною вотуму недовірі. Як пояснила опозиція, закордонні поїздки та публічні заяви голови уряду в цілому спотворюють зовнішньополітичний курс Словаччини.

Візит Фіцо до Москви

Нещодавно Фіцо здійснив візит до Москви, де зустрівся з диктатором Володимиром Путіним. Під час зустрічі вони обговорювали рішення України відмовитись від транзиту російського газу з 1 січня 2025 року, а також обмінялися думками про війну Росії в Україні.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи поїздку, заявив, що головною метою візиту глави словацького уряду назвав прагнення співпрацювати з Росією.