Фіцо приїде на переговори до Львова, але паралельно відновлює економічну комісію з РФ

Що обговорюватимуть у Львові

Серед головних тем зустрічі Фіцо назвав:

проєкти гуманітарної допомоги;

відновлення пунктів пропуску на кордоні;

відкриття школи для українських дітей у Братиславі.

Це будуть четверті міжурядові консультації за час роботи уряду Фіцо. Попередні відбулися в Кошицях у жовтні 2025 року, біля Ужгорода в жовтні 2024 року та в Михайлівцях у квітні 2024 року. Львів стане найвіддаленішою точкою, куди словацький прем'єр приїжджав під час війни.

Комісія з Росією

Свою позицію Фіцо пояснив "політикою на всі чотири сторони світу".

"Щоб не було жодних несподіванок, 25-го відбудеться і спільна господарська комісія з Російською Федерацією", - заявив він.

Подробиць прем'єр не навів. Про відновлення комісії він домовився з російським диктатором Володимиром Путіним у травні 2025 року в Москві, на святкуванні річниці завершення Другої світової. Фіцо тоді був єдиним лідером країни ЄС на цих урочистостях.

Влітку міністр закордонних справ Юрай Бланар провів підготовчі онлайн-переговори з російським міністром науки Валерієм Фальковим. Той перебуває під санкціями ЄС.

Комісія працювала з 1993 року. Останнє засідання пройшло в листопаді 2021 року, після повномасштабного вторгнення Росії її роботу заморозили.

Критика навіть усередині коаліції

Опозиція різко розкритикувала рішення ще в серпні. Про відновлення комісії оголосили напередодні річниці радянської окупації Чехословаччини і в день, коли російська атака вбила в Україні щонайменше 13 людей.

"Я не знаю, від чийого імені вони це роблять, але мене лякає вже повна втрата зв'язку з реальністю", - сказав колишній міністр закордонних справ Іван Корчок.

Проти співпраці з Москвою під час війни виступає і партія "Голос", що входить до правлячої коаліції.

Кредит ЄС для України

Фіцо також заявив, що ЄС готує для України новий кредит. Словаччина не блокуватиме його, але й не братиме в ньому участі, як і у випадку з попереднім кредитом на 90 млрд євро.

Ці гроші Україна отримала навесні після тривалих затримок. За попередніми оцінками, без них країна могла стати неплатоспроможною на початку квітня.

Викрадені діти

Наприкінці вересня Словаччина стала єдиною країною ЄС, яка не підписала Торонтське зобов'язання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Документ має допомогти повернути дітей, яких Росія примусово вивезла.

Причин уряд не пояснює. У МЗС Словаччини запевнили, що стежать за роботою коаліції як спостерігачі й допомагають українським дітям іншими способами.

На комітеті опозиція знову закликала уряд приєднатися до ініціативи. Однак коаліційні депутати за пропозицією Яна Мажгута з партії Фіцо "Курс-СД" прибрали це питання з порядку денного. Сам Фіцо позицію Братислави так і не пояснив.