Фицо едет на переговоры во Львов и одновременно возобновляет комиссию с РФ

5 ноября во Львове пройдут межправительственные консультации Украины и Словакии. В то же время Братислава готовит заседание совместной экономической комиссии с Россией, первое за пять лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Словакии Роберта Фицо на приводимом euBrief комитете парламента по европейским делам.
Среди главных тем встречи Фицо назвал:
Это будут четвертые межправительственные консультации за время работы правительства Фиццо. Предыдущие прошли в Кошицах в октябре 2025 года, возле Ужгорода в октябре 2024 года и в Михайловцах в апреле 2024 года. Львов станет самой отдаленной точкой, куда словацкий премьер приезжал во время войны.
Свою позицию Фицо объяснил "политикой на все четыре стороны света".
"Чтобы не было никаких неожиданностей, 25-го состоится и совместная хозяйственная комиссия с Российской Федерацией", - заявил он.
Подробностей премьер не привел. О возобновлении комиссии он договорился с российским диктатором Владимиром Путиным в мае 2025 года в Москве на праздновании годовщины завершения Второй мировой. Фицо был тогда единственным лидером страны ЕС на этих торжествах.
Летом министр иностранных дел Юрай Бланар провел предварительные онлайн-переговоры с российским министром науки Валерием Фальковым. Тот находится под санкциями ЕС.
Комиссия работала с 1993 года. Последнее заседание прошло в ноябре 2021 г., после полномасштабного вторжения России ее работу заморозили.
Оппозиция подвергла резкой критике решение еще в августе. О возобновлении комиссии объявили в канун годовщины советской оккупации Чехословакии и в день, когда российская атака убила в Украине по меньшей мере 13 человек.
"Я не знаю, от чьего имени они это делают, но меня пугает уже полная потеря связи с реальностью", - сказал бывший министр иностранных дел Иван Корчок.
Против сотрудничества с Москвой во время войны выступает и входящая в правящую коалицию партия "Голос".
Фицо также заявил, что ЕС готовит новый кредит для Украины. Словакия не будет блокировать его, но и не будет участвовать в нем, как и в случае с предыдущим кредитом на 90 млрд евро.
Эти деньги Украина получила весной после продолжительных задержек. По предварительным оценкам, без них страна могла оказаться неплатежеспособной в начале апреля.
В конце сентября Словакия стала единственной страной ЕС, не подписавшей Торонтское обязательство Международной коалиции за возвращение украинских детей. Документ должен помочь вернуть детей, которых Россия принудительно увезла.
Причин правительство не объясняет. В МИД Словакии заверили, что следят за работой коалиции как наблюдатели и помогают украинским детям иными способами.
На комитете оппозиция снова призвала правительство присоединиться к инициативе. Однако коалиционные депутаты по предложению Яна Мажгута из партии Фицо "Курс-СД" убрали этот вопрос из повестки дня. Сам Фицо позицию Братиславы так и не объяснил.
Фицо известен своей пророссийской позицией. В частности, он заявлял, что ради мира президент Украины Владимир Зеленский сам должен позвонить Путину, если действительно хочет переговоров.
Между тем позиции самого Фицо внутри страны шатаются. В конце сентября в Словакии заговорили о досрочных выборах из-за кризиса в правящей коалиции. Толчком стала отставка вицепремьера и министра окружающей среды Томаша Тарабы.