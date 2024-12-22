Фіцо прилетів до Путіна в Москву

Припинення транзиту російського газу через Україну

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу до країн Європи і не дасть Росії можливість заробляти додаткові мільярди на крові українців. Він додав, що будь-яка країна у світі, яка може отримати щось дешеве від РФ, через час стає залежною від Росії.

Водночас він додав, що є й альтернативний варіант. Транзит можливий, але тільки якщо це буде не російський газ.

Додамо, що вчора прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна веде переговори з РФ і Україною про збереження поставок російського газу через нашу країну. За його словами, поки неясно, чи буде згода щодо цього.

"Ми зараз пробуємо трюк... що якщо газ до моменту надходження на територію України вже не буде російським, а буде вже належати покупцям. Таким чином, газ, який надходить в Україну, вже не буде російський, а буде угорським", - сказав він.

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