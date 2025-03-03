Фіцо пригрозив заблокувати будь-яку допомогу Україні на саміті ЄС

Фіцо заявив, що на зустрічі у Брюселі Словаччина не підтримає жодну військову чи фінансову допомогу, якщо вона сприятиме продовженню бойових дій. Ба більше, політик пригрозив застосувати право вето, пише видання.

За словами прем'єра, військова допомога Україні повинна надаватися виключно на двосторонній основі, тобто між окремими державами ЄС і Києвом

Транзит газу

Також Фіцо закликає включити до підсумків саміту вимогу, щоб Євросоюз звернувся до України з проханням відновити транзит газу з РФ до Європи.

"Відхилення цієї пропозиції суттєво ускладнить для Словаччини ухвалення висновків саміту ЄС. Якщо я побачу насмішки та байдужість європейських політиків, я можу заблокувати фінансову та військову допомогу Україні", - підкреслив словацький прем'єр.

Фіцо назвав зупинку транзиту газу через територію України "знущанням над здоровим глуздом". І дорікнув, що європейські трейдери, мовляв, постачають газ з російського ринку в Україну, зокрема через реверс зі Словаччини.

Прем'єр-міністр Словаччини планує узгодити свої дії на саміті та можливе право вето з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Той теж заявив, що не підтримує збільшення військової допомоги Україні.