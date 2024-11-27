Фіцо поїде у Москву до Путіна святкувати "перемогу над фашизмом"

Як пише видання, Фіцо може стати першим представником Словаччини, який поїде до Росії з офіційним візитом після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Зокрема, Фіцо наголосив на ролі Червоної армії та Радянського Союзу в розгромі фашизму та перемозі у жорстокій світовій війні. Прем'єр заявив, що громадяни Словаччини "з повагою згадують усі ювілеї та події, пов’язані з визволенням нашої території Червоною Армією в 1944-1945 роках".

Він також заявив, що уряд Словаччини підтримує спадщину боротьби з фашизмом, а також "історичну правду" про Другу світову війну та роль Червоної армії в ній.

"У 2025 році уряд Словаччини візьме на себе опіку над організацією кількох заходів, кульмінацією яких стануть травневі святкування перемоги над фашизмом. У дусі вищевикладеного природно, що я як прем’єр-міністр Словацької Республіки надзвичайно зацікавлений в участі в офіційних урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом, які відбудуться 9 травня 2025 року в Москві. Тому я із задоволенням прийняв офіційне запрошення президента Російської Федерації В. Путіна взяти участь у цих важливих урочистостях, що я й зроблю", - заявив Фіцо.