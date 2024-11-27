Фицо поедет в Москву к Путину праздновать "победу над фашизмом"

Как пишет издание, Фицо может стать первым представителем Словакии, который поедет в Россию с официальным визитом после полномасштабного вторжения россиян в Украину.

В частности, Фицо отметил роль Красной армии и Советского Союза в разгроме фашизма и победе в жестокой мировой войне. Премьер заявил, что граждане Словакии "с уважением вспоминают все юбилеи и события, связанные с освобождением нашей территории Красной Армией в 1944-1945 годах".

Он также заявил, что правительство Словакии поддерживает наследие борьбы с фашизмом, а также "историческую правду" о Второй мировой войне и роли Красной армии в ней.

"В 2025 году правительство Словакии возьмет на себя опеку над организацией нескольких мероприятий, кульминацией которых станут майские празднования победы над фашизмом. В духе вышеизложенного естественно, что я как премьер-министр Словацкой Республики чрезвычайно заинтересован в участии в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом, которые состоятся 9 мая 2025 года в Москве. Поэтому я с удовольствием принял официальное приглашение президента Российской Федерации В. Путина принять участие в этих важных торжествах, что я и сделаю", - заявил Фицо.