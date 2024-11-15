Фіцо пояснив, до якого моменту блокуватиме вступ України до НАТО
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив підтримку гуманітарної та економічної допомоги Україні, а також заявив про свою прихильність до її майбутнього членства в Європейському Союзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
"Україна заслуговує на чесний і справедливий мир, який відповідає встановленим правилам. Україна може бути частиною ЄС, але зовсім не може бути членом НАТО", - наголосив Фіцо.
Водночас він рішуче висловився проти вступу України до Північноатлантичного альянсу. Політик вважає, що це може спричинити серйозну ескалацію глобального конфлікту.
"Членство України в оборонному союзі НАТО могло б призвести до спалаху третьої світової війни", - заявив прем’єр.
Фіцо також запевнив, що доки він обіймає посаду голови уряду, Словаччина буде виступати проти прийняття України до Альянсу, членом якого вона є з 2004 року.
Зазначимо, що риторика прем'єр-міністра Словаччини має виразний проросійський характер. Він виступає за проведення "мирних" переговорів із Росією, категорично проти транспортування зброї та боєприпасів для України через територію Словаччини.
Фіцо також заявляв, що збільшення поставок озброєння Києву нібито "лише стимулює подальші вбивства та затягує війну на невизначений термін".
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