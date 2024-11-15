Фицо объяснил, до какого момента будет блокировать вступление Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку гуманитарной и экономической помощи Украине, а также заявил о своей приверженности к ее будущему членству в Европейском Союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Украина заслуживает честного и справедливого мира, который соответствует установленным правилам. Украина может быть частью ЕС, но совсем не может быть членом НАТО", - подчеркнул Фицо.

В то же время он решительно высказался против вступления Украины в Североатлантический альянс. Политик считает, что это может вызвать серьезную эскалацию глобального конфликта.

"Членство Украины в оборонном союзе НАТО могло бы привести к вспышке третьей мировой войны", - заявил премьер.

Фицо также заверил, что пока он занимает пост главы правительства, Словакия будет выступать против принятия Украины в Альянс, членом которого она является с 2004 года.