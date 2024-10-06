Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против Украины в НАТО. Но напомнил, что членство должны ратифицировать все члены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda.

"Пока я являюсь премьер-министром Словацкой Республики, я буду вести депутатов, на которых я имею политический контроль как глава партии, чтобы они никогда не соглашались на членство Украины в НАТО", - сказал Фицо. Кроме того, Фицо в очередной раз повторил нарратив о том, что членство Украины в НАТО могло бы стать основой для третьей мировой войны.