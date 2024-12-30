Фіцо надіслав листа лідерам ЄС, поскаржившись на Зеленського через припинення транзиту газу

У листі Фіцо пише лідерам ЄС, що "мовчазна згода з одностороннім рішенням президента України Володимира Зеленського є неправильною та ірраціональною".

За його словами, це нібито "призведе до напруженості та заходів у відповідь".

"Немає сумнівів, що одностороннє рішення українського президента матиме значний негативний вплив на наші спільні європейські зусилля, спрямовані на те, щоб йти в ногу з країнами світу, які швидко розвиваються", - написав Фіцо.

Словацький прем'єр заявив, що не знає, чи ґрунтується "нечіткий підхід" Європейської комісії та більшості держав-членів на тому, що економічні наслідки припинення транзиту газу через Україну "взагалі не були фахово проаналізовані, й усе це оцінювали лише ідеологічно", чи такий аналіз було проведено, але не його обговорювали відкрито з державами-членами.

Він також стверджує, що припинення транзиту газу зашкодить ЄС більше, ніж Росії, посилаючись на "об’єктивні і переконливі документи" словацької нафтогазової компанії SPP.

Очільник словацького уряду закликав лідерів ЄС "звернути належну увагу на цю безпрецедентну ситуацію і надати їй невідкладного значення".

Погрози з боку Фіцо

Раніше ми писали про те, що Україна вирішила припинити транзит російського газу до Європи від 1 січня 2025 року. Однак це вплине на Словаччину, яка залежить від газу РФ. Попри це Київ відразу відкинув будь-які варіанти продовження транзиту, але президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна може транспортувати газ в Європу, але тільки якщо він не буде російським.

Нещодавно Фіцо провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, на якій вони обговорили відмову Україну від транзиту російського газу. Після цього Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України.