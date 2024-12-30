Фицо направил письмо лидерам ЕС, пожаловавшись на Зеленского из-за прекращения транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал письмо главе Европейского совета Антониу Кошты и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. В письме он снова жалуется на отказ Украины продлевать транзит российского газа после 2024 года.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее письмо Фицо опубликовал у себя в Facebook.

В письме Фицо пишет лидерам ЕС, что "молчаливое согласие с односторонним решением президента Украины Владимира Зеленского является неправильным и иррациональным".

По его словам, это якобы "приведет к напряженности и ответным мерам".

"Нет сомнений, что одностороннее решение украинского президента будет иметь значительное негативное влияние на наши совместные европейские усилия, направленные на то, чтобы идти в ногу со странами мира, которые быстро развиваются", - написал Фицо.

Словацкий премьер заявил, что не знает, основывается ли "нечеткий подход" Европейской комиссии и большинства государств-членов на том, что экономические последствия прекращения транзита газа через Украину "вообще не были профессионально проанализированы, и все это оценивалось только идеологически", или такой анализ был проведен, но не обсуждался открыто с государствами-членами.

Он также утверждает, что прекращение транзита газа повредит ЕС больше, чем России, ссылаясь на "объективные и убедительные документы" словацкой нефтегазовой компании SPP.

Глава словацкого правительства призвал лидеров ЕС "обратить должное внимание на эту беспрецедентную ситуацию и придать ей безотлагательное значение".

Угрозы со стороны Фицо

Ранее мы писали о том, что Украина решила прекратить транзит российского газа в Европу с 1 января 2025 года. Однако это повлияет на Словакию, которая зависит от газа РФ. Несмотря на это Киев сразу отверг любые варианты продолжения транзита, но президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина может транспортировать газ в Европу, но только если он не будет российским.

Недавно Фицо провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, на которой они обсудили отказ Украины от транзита российского газа. После этого Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.