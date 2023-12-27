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Фітьо про мобілізацію: військовозобов'язані можуть самі обрати бригаду для служби

Україна, Середа 27 грудня 2023 12:22
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Фітьо про мобілізацію: військовозобов'язані можуть самі обрати бригаду для служби Фото: військовозобов'язані можуть самі обрати бригаду для служби (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Військовозобов'язані самі можуть обрати конкретну бригаду для служби у Збройних силах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.

За його словами, військовозобов'язані самі можуть обрати бригаду для мобілізації.

Для цього потрібно зв'язатися з конкретним з'єднанням, отримати відношення, з'явитися до територіального центру комплектування та укласти контракт до оголошення демобілізації.

"Тоді ви служитимете на тій посаді, яку самі обрали", - зазначив Фітьо.

Законопроект про зміни в мобілізації

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроект про зміни в мобілізації. У документі, зокрема, пропонується знизити віковий поріг мобілізації з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, що не їй підлягають, а також розсилати повістки до ТЦК електронною поштою.

Відповідний законопроект внесли до парламенту після того, як президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції заявив, що Генштаб попросив додатково мобілізувати 450-500 тисяч осіб.

За його словами, для ухвалення такого рішення має бути комплексний план, який, серед іншого, торкнеться питань тих, хто воює з першого дня повномасштабного вторгнення.

Детальніше про зміни, які пропонує Кабмін, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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