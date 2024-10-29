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Фітнес-застосунки охоронців допомогли відстежити переміщення Путіна, - Le Monde

Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Журналістам вдалося зафіксувати шістьох працівників ФСО, які відповідають за безпеку російського диктатора Володимира Путіна. Це вдалось завдяки їх акаунтам у застосунку Strava.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Як пише видання, деякі агенти служб безпеки низки президентів використовують фітнес-застосунок Strava. Мова про охорону президентів Франції та США, а також російського диктатора Володимира Путіна.

Strava - це додаток, яким часто користуються бігуни чи велосипедисти. Зокрема, у 2018 році у ньому була мапа активності, яка відображає усі агреговані поїздки користувачів. Так, що товстіша і яскравіша лінія маршруту, то більше спортсменів проїхало ним.

За даними Le Monde, охоронці не захищали свою активність та оприлюднили її. Тому Strava отримала доступ до даних, які можуть розкрити наявність військових баз в усьому світі або їхнє розташування та маршрути, які військові пройшли там або навколо.

Також у додатку можна ідентифікувати за іменем працівників розвідувальних служб або військових, не заходячи на анонімну мапу, а вивчаючи розміщені на Strava дії.

Зокрема, журналістам вдалось зафіксувати шістьох працівників російської Федеральної служби охорони, які відповідають за безпеку Путіна і мають публічні акаунти у Strava. Пересування працівників, зокрема під час професійних поїздок, можна було відстежити онлайн.

А зі служби охорони президента Франції Еммануеля Макрона вдалося ідентифікувати 12 осіб, які користуються Strava, а в Секретній службі США - 26.

Раніше РБК-Україна писало про те, що російський диктатор Володимир Путін зніс свою резиденцію у Сочі. Імовірною причиною може бути його побоювання через часті атаки безпілотників.

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Володимир Путін