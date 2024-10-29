Фитнес-приложения охранников помогли отследить перемещение Путина, - Le Monde

Как пишет издание, некоторые агенты служб безопасности ряда президентов используют фитнес-приложение Strava. Речь идет об охране президентов Франции и США, а также российского диктатора Владимира Путина.

Strava – это приложение, которым часто пользуются бегуны или велосипедисты. В частности, в 2018 году в нем была карта активности, отражающая все агрегированные поездки пользователей. Так, чем толще и ярче линия маршрута, тем больше спортсменов проехало по нему.

По данным Le Monde, охранники не защищали свою активность и обнародовали ее. Поэтому Strava получила доступ к данным, которые могут раскрыть наличие военных баз во всем мире или их расположение и маршруты, военные прошедшие там или вокруг.

Также в приложении можно идентифицировать по имени сотрудников разведывательных служб или военных, не заходя на анонимную карту, а изучая размещенные на Strava действия.

В частности, журналистам удалось зафиксировать шестерых работников российской Федеральной службы охраны, отвечающих за безопасность Путина и имеющих публичные аккаунты в Strava. Передвижение работников, в частности во время профессиональных поездок, можно было отследить онлайн.

А из службы охраны президента Франции Эммануэля Макрона удалось идентифицировать 12 человек, которые пользуются Strava, а в Секретной службе США – 26.