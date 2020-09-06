Fitch Ratings дало прогноз падения экономики Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило свой апрельский прогноз, согласно которому в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%. В дальнейшем ожидается восстановительный рост, который составит 3,8% и 3,5% соответственно в 2021 и 2022 годах.

Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечают аналитики Fitch, во втором квартале 2020 экономика Украины сократилась на 11,4%.

"Улучшение розничных продаж, промышленного производства и строительства отражает оживление потребления и инвестиций, в то время как более быстрое выполнение расходов во втором полугодии 2020 и более низкие процентные ставки поддержат восстановление", - говорится в сообщении

Однако риски ухудшения прогнозов Fitch сохраняются, учитывая неопределенность в отношении масштабов и продолжительности вспышки коронавируса, а также продолжительности или повторного введения ограничений, особенно с учетом сообщений о росте числа случаев коронавируса в Украине.

Fitch прогнозирует, что дефицит расширенного правительства достигнет 6,5% ВВП в 2020 году. Крупные дивидендные выплаты от государственных компаний (1,8% от ВВП) и восстановление сбора налогов (за исключением налогов, связанных с импортом) поддержали государственные доходы, в то время как рост расходов остается умеренным с начала года и сосредоточен на социальных трансфертах и расходах на здравоохранение.

Агентство прогнозирует, что фискальная консолидация будет происходить постепенно, при этом дефицит расширенного правительства сократится до 5,4% ВВП в 2021 году и 4,2% в 2022 году.

Хотя правительство заявило, что оно намерено реализовывать инициативы по расходам для поддержки роста, такие как увеличение минимальной заработной платы (на 30% в 2021 году), фактические темпы бюджетной консолидации будут зависеть от продолжения взаимодействия с МВФ и доступного финансирования, говорится в сообщении.

В Fitch отмечают, что инфляционное давление остается умеренным (2,4% г/г в июле), но ожидается, что инфляция приблизится к целевому показателю НБУ в 5% к концу 2020 года из-за повышения цен на энергоносители и продукты питания, а также восстановления внутреннего спроса. Fitch ожидает, что инфляция в среднем составит 5,3% в 2021 году и 5,7% в 2022 году. НБУ снизил учетные ставки до рекордно низкого уровня в 6% в июне в ответ на пандемию, но дальнейшее ослабление, по мнению Fitch, может быть ограничено ростом инфляционного давления и значительным повышением минимальной заработной платы в 2021 году.

Общий государственный долг увеличится до 57,4% ВВП (65,1%, включая гарантии) и 60% к 2022 году, с 44,4% (50,4% с гарантиями) в 2019 году. Fitch прогнозирует, что государственный долг Украины стабилизируется на уровне около 60% в 2022-2023 гг.

Как сообщало РБК-Украина, в апреле 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу Украины с "позитивного" до "стабильного" и подтвердило рейтинг дефолта эмитента на уровне "B".

Отметим, в начале июня Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.