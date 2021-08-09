Fitch прогнозирует продление программы Украины с МВФ на 2022 год

Как отмечается в сообщении, со времени последнего обзора агентства по Украине в феврале, был достигнут умеренный прогресс в программе реформ, включая законодательство, ограничивающее деятельность олигархов и вносящее поправки в процессы отбора в Высший совет юстиции, что демонстрирует несколько большую способность администрации получить поддержку большинства в Раде.

Однако с МВФ еще предстоит достичь соглашения о первом пересмотре SBA, которое позволило бы получить два транша по 0,7 млрд долларов в этом году (из общей суммы невыплаченных средств в размере 2,9 млрд долларов), а также 0,6 млрд долларов - из средств ЕС. Макрофинансовая помощь также может зависеть, по крайней мере, от одобрения МВФ на уровне персонала, говорится в сообщении агентства.

Базовый сценарий Fitch Ratings предусматривает лишь частичное выделение этих траншей в 2021 году и продление программы Stand-By на 2022 год.