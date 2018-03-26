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Fitch подтвердил рейтинг Киева на уровне В-

НовостиЭкономика    26.03.2018 - 15:47
Фото: Майдан Незалежности (фото из открытых источников)
Фото: Майдан Незалежности (фото из открытых источников)

Аналогичный рейтинг у еще одного города - Харькова

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Киева и Харькова в иностранной и национальной валютах на уровне "В-". Об этом сообщается в пресс-релизе Fitch.

Также на уровне "A-(ukr)" подтвержден национальный долгосрочный рейтинг столицы и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте и долгосрочный по национальной валюте для Харькова (на уровне "В" и "AA-(ukr) соответственно).

Прогноз по всем рейтингам – "стабильный".

По данным Fitch, подтверждение рейтингов Киева отражает умеренный уровень долга города и сохранение бюджетных показателей с хорошим операционным балансом, что обусловлено ростом налоговых поступлений на фоне восстановления экономики.

В свою очередь, подтверждение рейтингов Харькова отражает хорошие операционные показатели города и отсутствие у него прямого долга.

Вместе с тем, добавляет агентство, рейтинги обеих городов продолжают сдерживаться рейтингами Украины и слабой институциональной средой для украинских местных и региональных органов власти.

"Институциональная среда в Украине является недостаточно прозрачной и развитой, что негативно сказывается на долгосрочном развитии и бюджетном планировании… Кроме того, в преддверии президентских и парламентских выборов в 2019 году возрастают политические риски, связанные с интересами влиятельных политических кругов и фрагментированностью политических сил", - сообщается в пресс-релизе.

Напомним, из вошедших в рейтинг из 133 самых дорогих городов планеты в марте 2018 года, столица Украины заняла 110 место. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Worldwide Cost of Living 2018, которое готовит издание The Economist.

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Теги публикации: Fitch, рейтинг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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