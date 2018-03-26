Fitch підтвердив рейтинг Києва на рівні В

Аналогічний рейтинг у ще одного міста - Харкова

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Києва і Харкова в іноземній і національній валютах на рівні "В-". Про це повідомляється в прес-релізі Fitch.

Також на рівні "A-(ukr)" підтверджений національний довгостроковий рейтинг столиці і короткостроковий РДЕ в іноземній валюті і довгостроковий по національній валюті для Харкова (на рівні "В" і "AA-(ukr) відповідно).

Прогноз за всіма рейтингами – "стабільний".

За даними Fitch, підтвердження рейтингів Києва відображає помірний рівень боргу міста та збереження бюджетних показників з хорошим операційним балансом, що обумовлено зростанням податкових надходжень на тлі відновлення економіки.

У свою чергу, підтвердження рейтингів Харкова відображає хороші операційні показники міста та відсутність у нього прямого боргу.

Разом з тим, додає агентство, рейтинги обох міст продовжують стримуватися рейтингами України і слабкою інституційною середовищем для українських місцевих та регіональних органів влади.

"Інституційне середовище в Україні є недостатньо прозорою і розвиненою, що негативно позначається на довгостроковому розвитку і бюджетному плануванні... Крім того, напередодні президентських і парламентських виборів в 2019 році зростають політичні ризики, пов'язані з інтересами впливових політичних кіл і фрагментованістю політичних сил", - повідомляється в прес-релізі

Нагадаємо, що увійшли у рейтинг 133 найдорожчих міст планети в березні 2018 року, столиця України посіла 110 місце. Про це свідчать дані рейтингу Worldwide Cost of Living 2018, який готує видання The Economist.