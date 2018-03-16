Киев занял 110 место в рейтинге самых дорогих городов мира

Из вошедших в рейтинг из 133 самых дорогих городов планеты в марте 2018 года, столица Украины заняла 110 место. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Worldwide Cost of Living 2018, которое готовит издание The Economist.

Так, если в прошлом году Киев был на 130 месте среди самых дорогих городов мира, то сейчас он оказался на 110 позиции, поднявшись на 20 позиций соответственно.

По информации издания, среди самых дешевых городов планеты в марте 2018 года были выделены: 133 место - Дамаск (Сирия), 132 - Каракас (Венесуэла), 131 - Алматы (Казахстан), 130 - Бухарест (Румыния).

Уточняется, что за основу рейтинга был взят уровень жизни в Нью-Йорке. Всего в рейтинг вошли 133 города.

Кроме того, стали известны самые дорогие города в мире: лидером стал Сингапур, далее следуют Париж, Цюрих и Гонконг, Осло, Женева, Сеул, Копенгаген, Тель-Авив и Сидней.

Сообщается, что главной причиной для изменений в рейтинге продолжают выступать колебания валютных курсов. В результате, из-за падения курса доллара ни один из городов США не смог войти в десятку рейтинга. Эксперты отмечают, что стоимость жизни в городах зависит от их места расположения на карте мира: для европейских городов определяющим фактором являются цены на сферу услуг, для азиатских - стоимость продуктов.

Напомним, как сообщалось ранее, столица Украины возглавила рейтинг городов мира для наиболее экономного путешествия в 2018 году. За аренду жилья, трехразовое питание, разные напитки и экскурсии всего путешественнику придется заплатить в среднем 65 фунтов стерлингов (около 2500 гривен) за день. Соответствующий рейтинг "100 мест мира для путешествия 2018 года: от самых дорогих до самых дешевых" составила британская туристическая компания Hoppa