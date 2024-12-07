Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "обмежений дефолт": у чому причина

Як зазначається у повідомленні, Україна продовжує реструктуризацію свого зовнішнього комерційного боргу.

Після успішного завершення обміну єврооблігацій у вересні 2024 року уряд розпорядився про тимчасове призупинення платежів за зовнішнім комерційним кредитом (Cargill 0,7 млрд доларів, платежі призупинені з 3 вересня 2024 року), гарантованим державою єврооблігаціям "Укренерго" (825 млн доларів, 9 листопада 2024 року) та варрантам ВВП (платежі призупинено з 31 травня 2025 року).

Агентство очікує, що зупинення обслуговування боргу триватиме до кінця процесу реструктуризації боргу.

"Довгостроковий рейтинг України залишиться на рівні RD доти, доки Fitch не вважатиме, що обміни завершені, а відносини із значною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів нормалізуються", - йдеться у повідомленні.

Реструктуризація боргу

Нагадаємо, у липні Україна домовилася з приватними кредиторами про відстрочення виплат із зовнішнього боргу.

А у вересні Україна оголосила про завершення операції з реструктуризації боргу .

Борг скорочено на 9 млрд доларів. Це означає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня дії угоди та зниження чистої наведеної вартості боргу на 60%.