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Среди причин - система кризис и отсутствие дальнейших реформ в энергетике

Fitch изменило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента "ДТЭК ВИЭ" с "В" на "В". Причинами пересмотра рейтинга Fitch называет системный кризис и отсутствие дальнейших реформ в энергетике.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Среди причин также называются нестабильность расчетов и долги за произведенную зеленую электроэнергию со стороны ГП "Гарантированный покупатель", что негативно влияет на финансовое состояние и ликвидность компании. Другими важными факторами являются отсутствие принятых решений относительно изменений в законодательстве относительно пересмотра размеров зеленого тарифа и общее ухудшение экономической ситуации в Украине из-за пандемии коронавируса.

В сообщении агентства говорится о том, что с марта 2020 года уровень расчетов ГП "Гарантированный покупатель" с производителями "зеленой" электроэнергии варьируется от 5 до 10%. На конец мая задолженность перед "ДТЭК ВИЭ" достигла 1,8 млрд грн без НДС. Если ситуация с расчетами не изменится, финансовое состояние компании будет еще более ослаблен, что может привести к дальнейшему снижению рейтинга.

"Снижение рейтинговых показателей ДТЭК ВИЭ отражает кризис в возобновляемой энергетике Украины. В аналогичных сложных условиях находятся все инвесторы ВИЭ. Сегодня крайне важно стабилизировать ситуацию в отрасли и найти взаимоприемлемые компромиссные решения между государством и инвесторами для выхода из кризиса. Затягивание решений ухудшает ситуацию, крайне негативно влияет на инвестиционный климат и может привести к необратимым последствиям", - отметил генеральный директор "ДТЭК ВИЭ" Филипп Лекебуш.

Напомним, пеереговоры с инвесторами в возобновляемую энергетику и правительством Украины относительно изменений в законодательстве ВИЭ продолжаются больше девяти месяцев.

За этот период задолженность ГП "Гарантированный покупатель перед игроками рынка за сгенерированную зеленую электроэнергию достигла 14 млрд грн, не завершены реформы по переходу отрасли на конкурентные механизмы стимулирования ВИЭ / зеленые аукционы, отсутствует понимание перспектив будущего сектора.

10 июня две ассоциации ВИЭ, которые принимали участие в медиации с органами власти под патронатом Европейского Энергетического Сообщества подписали Меморандум о взаимопонимании с правительством.

Меморандум означает фактическое ухудшение финансовых условий всех проектов ВИЭ. Положения этого меморандума должны лечь в основу изменений в законодательстве, и, после принятия этих регуляторных изменений парламентом, способствовать стабилизации ситуации и выхода отрасли из затяжного кризиса.

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Автор: РБК-Украина